Минфин не смог отсудить у орловского следователя денежную компенсацию

Облсуд отказал в удовлетворении иска.

Министерству финансов России отказали во взыскании компенсации морального вреда у следователя орловской полиции. Как сообщили в пресс-службе суда, дело тянется еще с 2010 года. Тогда сотрудник УМВД предъявил обвинение орловцу, которого позже, в марте 2011 года, осудили по всем эпизодам и посадили в тюрьму.

Через два года облсуд отменил приговор по одному из эпизодов и снизил наказание. Из казны государства ему была выплачена компенсация морального вреда. Минфин решил взыскать ее со следователя, который вынес изначально неверное обвинение. Однако это сделать не удалось.

— В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, — пояснили в суде.