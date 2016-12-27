Орловские полицейские изъяли 107 ящиков контрафактного шампанского

На бутылках не было акцизных марок.

Сотрудники УМВД России по Орловской области на складе в Заводском районе Орла обнаружили и изъяли 1284 бутылки шампанского, на которых не было акцизных марок, сообщили в пресс-службе ведомства. Поэтому стражи порядка усомнились в легальности производства напитка. Продукция была направлена в Экспертно-криминалистический центр — специалисты выявят, несла ли она опасность для жизни и здоровья возможных покупателей.

Сейчас полицейские ищут поставщиков сомнительного напитка.