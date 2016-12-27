Орловским школьникам расскажут о сектах и культах

Администрация Орла утвердила тематику классных часов до 2019 года.

Как стало известно «ОрелГраду», глава администрации Орла Андрей Усиков утвердил план мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, а также профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений на 2017-2019 годы. Он предполагает объемную работу с учителями, школьниками и родителями.

Так, запланировано проведение классных часов «по информационно-разъяснительной работе среди обучающихся об иностранных религиозных организациях, псевдоправославных, неоязычных, радикальных сектах и культурах». Кроме того, в школах пройдут заседания педагогических советов на тему: «Причины и условия возникновения экстремистских проявлений и конфликтных ситуаций на почве межнациональных отношений в молодежной среде».

Для учеников 1-4 классов уроки общения пройдут под девизом «Учимся жить в добре, мире и согласии», для 5-7 классов — «Возьмемся за руки, друзья», для 8-9 классов — «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», для учащихся 10-11 классов — «Наша истинная национальность — человек». Также запланировано проведение конкурсов детских рисунков и школьных сочинений «на тему терпимого отношения к лицам различных национальностей, религиозных убеждений и социального положения».