Под Орлом осудили «Кису Воробьянинова»

Жителя Дмитровска крупно оштрафовали за кражу стула.

Дмитровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, попавшегося на краже мебели из частного дома. Как следует из материалов дела, он воспользовался отсутствием хозяйки. Внутрь злоумышленник проник, выставив стекло из окна. Из дома он вынес бывший в употреблении «стул из древесины стоимостью 100 рублей».

Впрочем, в отличие от героя Ильфа и Петрова его интересовали не только стулья. Мужчина также похитил телевизор, кресло, тумбочку, стиральную машину и газовую плиту. Все это позднее полицейские обнаружили в его доме. Суд решил, что преступник еще может встать на путь исправления без лишения свободы. Его наказали штрафом в размере 110 000 рублей.