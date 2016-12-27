Потомский принял участие в заседании Госсовета по вопросам экологии

Это мероприятие официально дало старт Году экологии в России.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина, посвященном обсуждению экологических проблем в России. Присутствующие обсудили экологически устойчивое развитие России, снижение исчерпания природных ресурство. Особое место было уделено вопросам переработки ТБО.

— Будут выбираться пилотные регионы. Сегодня 12 регионов уже заявили от том, что они готовы работать по новой системе. Орловская область в состав этих 12 регионов входит. Министр природных ресурсов Донской сказал в своём выступлении, что те регионы, которые уже готовы, будут претендовать на получение финансовых ресурсов в этой области. Они будут дополнительно поддерживаться в решении этой проблемы. Войдёт ли в их число Орловская область, покажет время, — цитирует Потомского «РИА 57».