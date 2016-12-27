Стало известно, откуда в Орле можно законно запускать фейерверки на Новый год

Администрация определила места, где можно использовать пиротехнические изделия.

В новогоднюю ночь в Орле можно будет запускать фейерверки с семи площадок, сообщили в администрации города. Больше всего повезло жителям Заводского района — для них доступно сразу четыре таких места. Это парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ №9); ул. Емлютина (автодром); ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо).

В Железнодорожном районе фейерверк можно будет запустить на набережной Оки близ дома №94 на набережной Дубровинского. В Советском районе — в парке Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской. Наконец, жителям Северного района придется прийти к зданию районной администрации.

Чиновники напомнили, что ответственность за безопасность фейерверка несут сами граждане.