Усиков попросил не допустить гололеда на тротуарах 

Сити-менеджер затронул тему уборки улиц.

Глава администрации Орла Андрей Усиков попросил коммунальные службы тщательнее убирать тротуары города и дворовые территории, «чтобы люди не падали», и вовремя сбивать сосульки.

— По уборке дорог претензий нет, — сказал Усиков начальнику УКХ Диитрию Зуеву. — Но на тротуары обратите внимание.

Напомним, в прошлые среду и четверг, когда на улице был сильный гололёд, орловские травмпункты были переполнены. Посмотрим, как чиновники и ответственные лица выполнят поручение сити-менеджера на этот раз.

По данным Зуева, на прошедшей неделе дороги убирали 44 единицы техники, в ручном труде работали 155 человек. Было вывезено 2,24 тысячи кубометров снега, высыпано 745 тонн пескосоляной смеси.