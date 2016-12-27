В Дмитровске осудили водителя-наркомана

Мужчина отделался лишением прав и обязательными работами.

Дмитровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, попавшегося на незаконном хранении наркотических средств и нарушении правил дорожного движения. Он был задержан на дороге сотрудниками ДПС. Мужчина ехал домой на принадлежавшем ему скутере. При осмотре полицейские нашли в багажнике 81 грамм маковой соломки.

В ходе следствия было установлено, что осужденный собрал урожай дикорастущего мака. Кроме того, у него были изъяты шесть шприцев и бутылка с растворителем. Задержанный не стал отрицать, что собирался приготовить наркотик для личного употребления. Также выяснилось, что за руль скутера он сел незаконно. Ранее его уже задерживали сотрудники ДПС. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, за что был наказан крупным штрафом и на полтора года лишен прав. Несмотря на это, он продолжал ездить на скутере.

Впрочем, ему удалось избежать сурового вердикта. Путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к 460 часам обязательных работ и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.