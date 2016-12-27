В Колпне обнаружили антисанитарную бойню

Предприятие крупно оштрафовали за нарушение правил Таможенного союза.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, в Колпне прошла внеплановая выездная проверка. Она коснулась сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего потребительского кооператива «Родник». Это предприятие занимается убоем животных, в том числе свиней, полученных от частных лиц. Кроме того, оно перерабатывает и продает мясо и субпродукты.

— В ходе проверки выявлены нарушения в области соблюдения обязательных требований, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — По окончанию рабочей смены оборудование не подвергается очистке, мойке и дезинфекции, не проводится санитарная обработка ножей в процессе убоя и первичной переработке свиней, отсутствует сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении заразной особо опасной болезни.

Это далеко не полный список нарушений. На «Родник» завели административное дело, по итогам рассмотрения которого предприятие оштрафовали на 50 000 рублей. Кроме того, ему выдано предписание о приведении бойни в порядок.