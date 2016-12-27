В Орле и Мценске полицейские изъяли «мерзавчики» из торговых точек

Общий объем обнаруженного превысил 350 литров.

Стражи порядка Орловской области выявили торговые точки и заведения общепита, где продавали лосьоны со спиртом не для применения внутрь. В Орле «добычей» полицейских стали больше тысячи флаконов и 729 пакетов косметической жидкости со спиртом — объем жидкости превысил 330 литров. Еще в одной точке быстрого питания изъяли 47 флаконов лосьона и 30 бутылок пищевого ароматизатора.

А в Мценске полицейские в ларьке обнаружили более 370 флаконов лосьонов для наружного применения. О недобросовестном продавце рассказали местные жители. Весь товар направлен на исследование в ЭКЦ, и в случае обнаружения метанола будет решаться вопрос о привлечении продавцов к ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД.