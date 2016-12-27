В Орле осудили «голливудского» автоугонщика

Советский райсуд отправил злоумышленника в колонию.

Обвинительный приговор был вынесен в отношении жителя Орла, ранее не раз судимого за многочисленные кражи. Отбыв срок заключения, он вышел на свободу и вернулся к криминальному ремеслу. Судя по материалам уголовного дела, насчитывающим несколько эпизодов преступной деятельности, вор был крайне неразборчивым. Так, в одном случае он забрался на чужую дачу и унес с собой телевизор. В другом случае укатил оставленный у входа в магазин велосипед стоимостью 18 000 рублей.

Но самой крупной его добычей мог стать автомобиль ВАЗ-21093. Машина привлекла внимание вора во время ночной прогулки. Действовал преступник, как в голливудском кино. Сначала локтем выбил стекло в передней левой двери. Затем открыл капот и отключил взвывшую сигнализацию. После сел за руль, оторвал пластиковый кожух рулевой колонки и запустил двигатель «путем соединения проводов зажигания напрямую между собой».

Угнать машину он не успел, так как был задержан выбежавшим на улицу автовладельцем. По совокупности преступлений несостоявшийся угонщик был осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.