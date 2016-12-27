В Орле потратят 11,46 млн рублей на стабилизацию криминогенной обстановки

Администрация города приняла программу профилактики правонарушений.

«Осуществление планов социального и экономического развития города Орла невозможно без достижения успехов в борьбе с преступностью и правонарушениями, — сказано в преамбуле к программе, которую утвердил глава администрации Орла Андрей Усиков. — В условиях сложной экономической обстановки, изменения системы ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту».

Основными задачами власти назвали снижение уровня правонарушений и стабилизацию криминогенной обстановки на территории города. На достижение поставленных целей из муниципального бюджета в 2017 и 2018 годах выделят по 5,73 миллиона рублей. В мэрии надеются, что это поможет на 3 процента сократить количество преступлений, совершенных в общественных местах. Кстати, в Орле в 2016 году была реализована аналогичная программа. Власти считают ее успешной.

По данным администрации города, за 11 месяцев уходящего года общее количество преступлений снизилось на 17 процентов и составило 3 856 (аналогичный период прошлого года — 4 644). Однако при этом удельный вес преступлений, совершенных в нетрезвом виде, возрос и составляет 31,4 процента. Также подсчитано, что 38,8 процента преступлений были совершены в общественных местах.