Орловские пьяные коммунальщики стали предметом креатива в Сети: видео

Видео, на котором запечатлены уже уволенные из «Спецавтобазы» пьяные коммунальщики, уже облетело весь интернет и вышло на федеральный уровень — его показали в эфире нескольких телеканалов. Между тем некоторые креативные пользователи Интернета не смогли смириться с тем, что в оригинальном ролике нет звука, и предложили свои варианты.

К примеру, канал «Самый Жир Ютуба» подложил под видеоряд саундтрек из фильма «Джентльмены удачи». Получилось очень атмосферно.

По советской тематике пошел и пользователь YouTube Алексей Хлебин. Впечатлившись, как один пьяный коммунальщик пытается помочь другому встать, он выбрал в качестве фоновой песню «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука».

Еще два варианта музыкального сопровождения, которые удалось найти нашему сайту, — регги и легкая композиция на фортепиано. Также предлагаем к просмотру.

Напомним, видео с пьяными сотрудниками «Спецавтобазы» появилось 24 декабря. На планерке 27 декабря глава МУПа Владимир Достовалов усомнился, действительно ли его это сотрудники, а сити-менеджер Андрей Усиков попросил «не делать резких движений» и «напомнить, что Новый год еще не наступил». Сегодня стало известно, что мужчин уволили с предприятия, а напились в рабочее время они, потому что «замерзли».