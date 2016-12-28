Под Орлом школьный спортзал признали самовольной постройкой

Объект оказался вне закона из-за таинственной пропажи документов.

Удивительное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Туда с исковым заявлением обратилась администрации Колпнянского района. Ответчиком выступил департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. В качестве третьего лица был привлечен региональный департамент образования. Истцы просили о признании права муниципальной собственности Колпнянского района на здание школы с самовольной пристройкой (пристройка со спортзалом) общей площадью 1 629,8 кв. м.

Речь идет о спортзале школы в селе Фошня Ярищенского сельского поселения. Как следует из материалов дела, постановлением Коллегии администрации Орловской области он был включен в программу строительства и ремонта объектов социальной сферы на 2005 год. Средства выделили из областной казны. Заказчиком выступило областное управление общего и профессионального образования. Стоимость подрядных работ была определена ведомостью договорной цены в сумме 5 000 000 рублей.

В 2006 году появился проект строительства. В суде также были представлены заключение о техническом состоянии стен и фундаментов старого спортивного зала, акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости. Казалось бы, вопросов быть не должно. Однако письмом от 21 декабря 2009 года областной департамент образования, культуры и спорта сообщил администрации Колпнянского района о том, что «документация по строительству в департаменте отсутствует». Куда она подевалась – загадка.

Без документов спортзал стал самовольной постройкой, а местные чиновники лишились возможности получить акт ввода объекта в эксплуатацию. К сожалению, арбитражный суд не стал выяснять, как все эти годы эксплуатировался «самовольно» построенный спортзал и эксплуатировался ли вообще. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд признал право собственности администрации Колпнянского района на здание школы со спортзалом.