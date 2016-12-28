Пьяные друзья украли алкоголь из мценского магазина

Обоих преступников нашли.

В Мценске полицейские поймали грабителей магазина самообслуживания, сообщили в УМВД по Орловской области. Двое молодых людей забралки алкоголь с прилавков и убежали — продавцы не смогли их остановить. Стражи порядки опросили персонал и изучили записи с камер видеонаблюдения. Спустя некоторое время полицейским попался 22-летний парень, который сознался в грабеже, однако своего друга не выдал, заявив, что не знаком с ним.

Но второй участник преступления — 26-летний амчанин — при виде полицейских сразу признался. Поняв, что отпираться бесполезно, он подтвердил, что с ним был 22-летний друг. Оба в момент грабежа были пьяны; очевидно, молодые люди очень хотели «продолжения банкета», но денег уже не было. Тогда и возник вариант с преступлением.

— По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время ведется следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.