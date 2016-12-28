Синоптики: новогодняя ночь в Орле будет снежной и слегка морозной

Орловский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни, в том числе и на первую ночь года.

Как сообщил начальник Орловского Гидрометцентра Валерий Селихов, 29 декабря в Орловской области ожидается снег. На дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха -7..-2°С, днем -6..-1°С.

30 и 31 декабря на территории региона будет преимущественно без осадков. Лишь в последний день года ожидается морось. 30 декабря будет холоднее — до -11°С ночью и до -8°С днем. 31 декабря днем температура составит -5..0°С. В новогоднюю ночь прогнозируется до -3° и легкий снег.