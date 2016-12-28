Стали известны подробности массового ДТП под Мценском

Напомним, авария случилась накануне, 27 декабря, в 17:30.

Управление ГИБДД по Орловской области опубликовало подробности ДТП в поселке Воля на подъезде к Мценску, в котором пострадали три человека. Виновником аварии стал 50-летний водитель «Рено Логан», к тому же лишенный водительских прав. Он выехал на встречную полосу и там врезался сначала в КАМАз, а затем и в «Ниссан». После этого «Рено» отбросило на противоположную обочину, и иномарка влетела в «Вольво».

В результате аварии пострадал сам горе-водитель, а также шофер и пассажир «Ниссана». Все трое были доставлены в Мценскую ЦРБ.