В Орле бабушка и внучка два года судились за квартиру

Точку в деле поставил Орловский областной суд.

Пожилая орловчанка отстояла право на проживание в двухкомнатной квартире, которую приобрела на свои деньги, сообщили в пресс-службе Орловского областного суда. История началась еще в 2005 году. Собственником квартиры была внучка женщины, заселившая ее в жилье. В 2014 году она вышла замуж и родила — к тому моменту девушка с семьей жили в однокомнатной квартире.

Внучка предложила бабушке переехать в «однушку», а они поселятся в двушке. Пенсионерка отказалась, и тогда начались судебные тяжбы. Девушка уповала на то, что она является собственником жилья. Суд первой инстанции согласился с ней, однако областной суд изменил решение. Выселить свою бабушку внучка не смогла.

— Ответчик зарегистрирована и проживает в квартире без заключения какого-либо соглашения с собственником, однако была вселена в принадлежащую внучке квартиру как член семьи собственника жилого помещения, а, следовательно, имеет право пользования данным жилым помещением, — пояснили в суде. Пенсионерка осталась проживать в двухкомнатной квартире.