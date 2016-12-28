В Орле конфликт в кафе закончился поножовщиной

Полицейские нашли преступника, ударившего орловца ножом.

Орловские стражи порядка задержали жителя Кромского района, который нанес 31-летнему орловцу ножевое ранение, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Об инциденте полицейские узнали от жительницы Северного района, обнаружившей мужчину, истекавшего кровью. По словам потерпевшего, он не знал обидчика. Его, впрочем, вскоре удалось найти: им оказался 21-летний житель Кромского района, который снимал квартиру в Орле вместе с друзьями.

Дело развивалось так. 31-летний орловец ночью выпивал в кафе и повздорил с другим посетителем заведения. Уже на улице 21-летний селянин ударил соперника ножом и скрылся.

Сейчас парень задержан. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие продолжается.