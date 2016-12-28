В Орле на Горького «Ниссан» сбил женщину

С травмой головы ее увезли в больницу.

Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, авария произошла 27 декабря в 17 часов неподалеку от здания гимназии №19. 66-летний водитель «Ниссан Тиида» ехал по улице Горького и в районе дома №82 сбил 38-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте рядом с пешеходным переходом — водитель просто не ожидал ее появления на проезжей части. Женщину доставили на «скорой» в орловскую областную клиническую больницу.