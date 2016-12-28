В Орле полицейские изъяли более 2 тысяч литров «паленого» алкоголя

Несколько цехов по производству суррогата было обнаружено в областном центре.

Полицейские изъяли более 2 тысяч литров самодельного алкоголя у жителей Орла и области, сообщили в УМВД. Напитки были обнаружены у разных людей. Больше всего алкоголя нашли у 61-летнего жителя Орловского района — 1240 литров паленой водки. Также в его доме стоял укупорочный станок, коробки с крышками, дозаторами, бутылками, этикетками.

Кроме него, полицейским попались еще несколько человек. Супружеская пара в Железнодорожном районе развернула производство у себя в частном доме, у них было изъято 180 литров; житель Советского района в гараже во дворе успел «нагнать» 400 литров водки и приготовиться к ее упаковке; еще один мужчина из Железнодорожного района помимо водки разливал коньяк, виски и ром.

Все образцы были направлены на исследования. Эксперты вынесут вердикт, и тогда, возможно, кто-то из орловцев ответит по закону.