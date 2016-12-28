В Орловской области капремонта ждут 43 пешеходных перехода у школ

Ими займутся в 2017 году.

В следующем году на Орловщине отремонтируют 43 пешеходных перехода около образовательных учреждений, расположенных на автодорогах регионального значения, сообщили в пресс-службе губернатора. На эти деньги предоставлено 67,6 миллионов рублей, собранных «Платоном». Сообщается, что капремонт пешеходных переходов основан на поручении Владимира Путина о принятии мер, «направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и снижения уровня дорожно-транспортного травматизма, в первую очередь с участием пешеходов».