Жилинспекция: орловские УК незаконно собирают деньги за очистку крыш от снега

Управление сообщает о том, что уборка осадков с крыш — прямая обязанность управляющих компаний, и дополнительно платить за нее не надо.

В Жилищной инспекции Орловской области рассказали об участившихся случаях махинаций со стороны управляющих компаний, которые собирают деньги на уборку снега с крыш. По данным надзорного органа, коммунальщики инициируют собрание собственников и предлагают принять решение об определении дополнительной платы за очистку крыши. Размер платы устанавливается индивидуально в каждом доме и вносится отдельно в договор. Между тем эти действия не являются правомерными.

— Очистка кровли от скопления снега и наледи, удаление наледей и сосулек — производится по мере необходимости. Работы проводятся силами управляющей организации, либо силами подрядчика. Стоимость работ по очистке кровли включена в стоимость содержания общедомового имущества. Очистка снега с кровли является необходимым видом работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний период, — сообщили в Жилинспекции.

Управление просит орловцев, которые сталкивались с такой практикой со стороны УК, сообщать об этом в Жилищную инспекцию.