Константин Федотов уволился с поста директора МУП «Зеленстрой»

Депутат орловского горсовета Константин Федотов покинул должность директора МУП «Зеленстрой», сообщил «ОрелГраду» источник в администрации города Орла. Кто сменит его на посту руководителя муниципального предприятия, неизвестно, как и будущее самого Федотова — по слухам, он может стать советником Андрея Усикова.

Напомним, что депутаты комитета по ЖКХ Орловского городского Совета народных депутатов дважды, на ноябрьском и декабрьском заседаниях, пытались добиться от Константина Федотова отчета о деятельности и состоянии «Зеленстроя». Однако дважды коллега игнорировал народных избранников, присылая заместителей. Теперь, очевидно, докладывать предстоит не ему.