Многодетной семье из Залегощенского района, у которой сгорел дом, дадут деньги на покупку квартиры

Накануне телеканал НТВ рассказал о том, что соцработники в Орловской области забрали у погорельцев 8 детей, потому что детям где-то надо жить. Пожар произошел 14 октября и полностью уничтожил дом. Детей забрали в приют. Супруги арендовали квартиру в надежде, что им вернут детей, однако пока власти не делают этого.

Сегодня зампред областного правительства по социальной политике Сергей Ступин заявил изданию «РИА 57», что только четверо из восьми детей были помещены в Центр реабилитации, пока родители переезжали в съемную квартиру. Провели они там два дня, и уже 21 декабря семья забрала ребят. Власти вскоре выделят им 400 тысяч рублей, и с учетом материнского капитала и уже полученной помощи в размере 200 тысяч рублей денег на трехкомнатную квартиру хватит.