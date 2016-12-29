Орловские пьяные коммунальщики попали в «Вечерний Ургант»

Накануне, 28 декабря, видео с нетрезвыми орловскими сотрудниками коммунальных служб добралось до одной из самых популярных развлекательных телепередач страны «Вечерний Ургант». Ее показали в рубрике «Новости от Ивана».

— Дело в том, что сотрудники орловских коммунальных служб, как и некоторые виды жуков, когда падают на спину, сами подняться не могут, — прокомментировал видео сам Ургант.

— У многих возник вопрос — почему так рано начали праздновать? Это очень просто: все коммунальщики в Орле — католики, — предположил ведущий.

— Мне кажется, ребята просто устали. Да они герои! Им бы выпить, расслабиться… — пожалел их соведущий Дмитрий Хрусталев.

Напомним, видео с пьяными сотрудниками «Спецавтобазы» появилось 24 декабря. На планерке 27 декабря глава МУПа Владимир Достовалов усомнился, действительно ли его это сотрудники, а сити-менеджер Андрей Усиков попросил «не делать резких движений» и «напомнить, что Новый год еще не наступил». Сегодня стало известно, что мужчин уволили с предприятия, а напились в рабочее время они, потому что «замерзли».