В Мценске будут судить грузина, покалечившего пристава

Мценская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Нукри Шаинидзе, который едва не убил судебного пристава. Инцидент произошел 6 октября 2016 года. Тогда сотрудник УФССП пришел к Шаинидзе, чтобы арестовать его «Тойоту Камри» за долги.

Грузин же со своим автомобилем расставаться не желал и решил перейти к радикальным действиям. Прыгнув за руль, он сбил пристава и уехал. Правда, Шаинидзе всё равно потом нашли, и к его долговым проблемам прибавилось еще и уголовное дело по статье «Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти».

Судьбу Нукри Шаинидзе должен решить суд. Отметим, что по ч. 2 ст. 318 УК РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы.