В Орле асфальт, уложенный в 2016 году, продолжает рушиться

На этот раз очевидцы обратили внимание на ямы на улице Металлургов.

Активисты движения «Без Ям Орловщина» направили запрос в прокуратуру Орловской области по факту появления ям на проезжей части на улице Металлургов, которую полностью ремонтировали в 2016 году. В ходе рейда общественники обнаружили несколько небольших выбоин на участке от ДК «Металлург» до больницы имени Боткина. Преимущественно они образовались там, где уже есть латки.

— В Орле, на наш взгляд, не осуществляется должный контроль со стороны УКХ за гарантийными и отремонтированными в 2016 году дорогами. В связи с этим мы будем настаивать на проведении повторных лабораторных исследований асфальта, который был уложен на ул. Металлургов, — сообщили «безъямовцы».

Напомним, что подрядчиком по ремонту улицы Металлургов в Орле в мае 2016 года стала местная компания «Стройтехносервис». Вместе с ремонтом участков Раздольной, Рощинской и бульвара Космонавтов контракт стоит почти 75 миллионов рублей.