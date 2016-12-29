В Орле начальника газовой службы осудили за гибель семьи

В деле о трагедии в доме по переулку Дарвина поставлена точка.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Заводской районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении начальника вентиляционной газовой службы ООО «Перспектива» Виктора Талызенкова. Он признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Дело на него завели после трагедии, которая произошла 25 апреля 2016 года в одной из квартир дома № 3 по переулку Дарвина. Напомним, что спасателей вызвал молодой человек, проходивший в тот момент военную службу. Он сообщил, что не может связаться со своими родственниками, которые не отвечают на телефонные звонки.

Дверь квартиры пришлось взломать. В квартире были обнаружены три бездыханные тела – бабушки, ее дочери и 13-летнего внука. Эксперты установили, что смерть была вызвана отравлением угарным газом. Следствие установило, что Талызенков «составил график обходов вентиляционных каналов и дымоходов, в котором запланировал проверку дома №3 по переулку Дарвина лишь в январе — апреле 2016 года».

— Ненадлежащее исполнение Талызенковым профессиональных обязанностей привело к тому, что засоренность и неработоспособность дымового канала своевременно выявлена и устранена не была, — говорит старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина. – В результате в одной из квартир указанного жилого дома произошел рост концентрации угарного газа, от отравления которым погибли трое граждан.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Виктора Талызенкова и назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, Талызенков на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией технического обслуживания капитальных строений. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.