В Орле «Нива» сбила пешехода на Колхозной

Мужчина получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, авария случилась 28 декабря в 18:40 на перекрестке Колхозной и Васильевской. 40-летний водитель «Нивы Шевроле» поворачивал налево на Васильевскую и сбил 29-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. По правилам ли он это делал, не уточнили. Отметим, что на перекрестке Колхозной и Васильевской есть светофорное регулирование.

Мужчину увезли в больницу имени Семашко, откуда отпустили на амбулаторное лечение.