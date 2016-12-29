В Орле по 3-й Курской пустят маршрутку

Она начнет ходить с 1 января.

Как сообщал «ОрелГрад» ранее, в мэрии утвердили план оптимизации перевозок. Он предполагает изменение количества автобусов и путей движения некоторых маршрутов, а также вводит маршрут №29 «Ул. Ливенская — Мегакомплекс ГРИНН». В городской администрации уточнили, что он будет проходить через улицу 3-я Курская. На маршруте будут работать восемь автобусов.

Как пояснили в управлении городского хозяйства и транспорта, введение нового маршрута основано на многочисленных обращений жителей о необходимости связать 3-ю Курскую с Ливенской улицей и Заводским районом.