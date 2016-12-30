Иван Полуэктов остался прокурором Орловской области

30.12.2016 Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий прокурора Орловской области Ивана Полуэктова сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт ведомства. Таким образом, глава прокуратуры вступает на второй срок полномочий. Напомним, Иван Полуэктов является прокурором Орловской области с 2011 года, ранее он занимал аналогичную должность в Ставрополье. В последнее время в местных СМИ нередко циркулировали слухи о том, что полномочия Полуэктова не будут продлены, однако прогнозы не сбылись.


Оставьте первым комментарий

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2016 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования