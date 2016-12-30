Коммунисты Северного района требуют прекратить гонения на них

30.12.2016 Важное, Новости

Скандал в орловском обкоме продолжается.

Члены Северного райкома КПРФ г. Орла, расформированного лидером орловских коммунистов, сенатором Совета Федерации Василием Иконниковым, требуют у обкома «признать свою ошибку». Копия заявления, отправленного в обком, ЦК КПРФ, ЦКРК КПРФ и в «первички», опубликована на сайте «Истоков». Коммунисты Северного района уповают на то, что Иконников при расформировании заявлял о «мертвых душах» в организации, с чем они категорически не согласны.

— На 28 декабря 2016 года перерегистрировалось 116 коммунистов из 135. Из 19, не прошедших регистрацию, некоторые… возмущены «волюнтаристским» решением бюро о роспуске Северной партийной организации и отказались состоять в рядах КПРФ, — указано в заявлении.

Не согласными с политикой Иконникова оказались бывший первый секретарь РК КПРФ Пожидаева Э.Н., некоторые ветераны партии. При этом удивительны требования ячейки: несмотря на то, что об Андрее Чижове и Владимире Загайнове в тексте нет ни слова, одного просят вернуть в партию, а в отношении другого прекратить персональное дело. Разумеется, также у Иконникова требуют отменить решение о роспуске Северного райкома.

Напомним, скандал среди орловских коммунистов разгорелся в начале декабря. После роспуска Северного райкома его члены объявили, что над ними вершится «судилище», а Василий Иконников вносит раскол в партию. Был запланирован даже пикет против лидера обкома, который позже отменили. В Орел для изучения конфликта приезжал глава ЦКРК КПРФ Николай Иванов, который позже утверждал, что уже нашел «рычаги для прекращения войны». Судя по последнему документу, это совсем не так.


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Орелград. 2016 год

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