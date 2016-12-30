Орел получит 133 миллиона на дороги в 2017 году

30.12.2016 Новости

Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил распределение средств из Дорожного фонда региона на содержание дорог в муниципальных образованиях. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства области, Орлу достанется 133 миллиона рублей. Мценск получит 25 миллионов, Ливны — 32 миллиона.
Напомним, что за счет Дорожного фонда в 2017 году в Орле планируется построить еще и пешеходный мост. На это будет потрачено 280 миллионов.


1 комментарий Орел получит 133 миллиона на дороги в 2017 году

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2016 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования