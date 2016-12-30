Орловская область попала в топ-30 рейтинга доступности жилья для учителей

Орловщина заняла 23-е место в федеральном рейтинге доступности жилья для учителей, составленного ИА Regnum. При его составлении учитывались показатели средней зарплаты преподавателей школ региона и стоимость квадратного метра жилья на рынке. Подсчитано, что на одну зарплату орловский учитель сможет купить 0,776 квадратных метров жилья, что является достаточно высоким показателем по сравнению с другими субъектами РФ.

Возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий АО с показателем 1,619 квадратных метров на одну зарплату. Отметим, что всего в семи регионах России зарплата учителя превышает стоимость квадратного метра жилья.