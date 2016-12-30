Потомский вошел в комитет по подготовке к 100-летию революции

Президиум ЦК КПРФ утвердил состав Юбилейного комитета по подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает сайт компартии. Председателем нового органа стал лидер партии Геннадий Зюганов. Всего в него вошли 85 человек, в числе которых оказался и член ЦК КПРФ, губернатор Орловской области Вадим Потомский. Что именно придется делать главе Орловщины в рамках подготовки к юбилею, пока неизвестно.

Готовиться к 100-летию революции будут члены ЦК КПРФ, ученые, сельскохозяйственники, журналисты и другие заслуженные члены партии.