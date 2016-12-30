Суд освободил замруководителя СКР Орловской области от наказания за нарушение

Потому что не нашел состава административного правонарушения.

Орловский областной суд освободил заместителя руководителя СУ СК России по Орловской области Дмитрия Зинина от ответственности, сообщили в пресс-службе СКР. Напомним, что оштрафовать Зинина потребовала прокуратура области — он отказался предоставлять надзорному ведомству документы, которые оно хотело проверить. Бумаги касались соблюдения требований антикоррупционного законодательства сотрудниками Следственного управления.

Заводской районный суд оштрафовал Дмитрия Зинина на 2 тысячи рублей, однако следователь обжаловал решение в вышестоящем суде.

— По результатам рассмотрения суд вынес решение об отмене постановления судьи Заводского районного суда города Орла от 16.112016 и о прекращении производства по делу об административном правонарушении по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ – за отсутствием состава административного правонарушения, — сообщили в Следственном комитете.