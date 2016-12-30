В Орле до мая ограничат движение по пяти улицам

Администрация города объявила о том, что с наступлением 2017 года в областном центре возобновится дорожный ремонт — коммунальщики начнут доделывать то, что не успели в уходящем году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 января по 30 апреля вводится ограничение движения по следующим улицам:

— Наугорское шоссе (от ул. Лескова до выезда из города),

— ул. Лескова (от пл. Жукова до ул. Пионерской),

— ул. Тургенева (от ул. Лескова до Тургеневского моста),

— ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная),

— ул. 1-я Курская (от ул. Ливенской до пер. Янтарного).

Также до 15 января продляется ограничение движения на перекрестке улиц Герцена и Московской в связи с прокладкой сети водопровода.