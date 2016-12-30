В Орле при резком торможении маршрутки пострадали две женщины

ДТП случилось 29 декабря в 15:05.

В Орле маршрутчик едва не покалечил двух пассажирок, сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области. Авария произошла в районе здания агрокомбината. 22-летний водитель вел микроавтобус «Хендэ» по направлению к «Гринну» и резко затормозил перед светофором. Не готовые к такому две пассажирки упали в салоне и получили травмы. К счастью, обошлось без серьезных повреждений: после оказания помощи женщин отпустили домой.