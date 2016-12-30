В Орле создан дефицит огурцов

Предновогодний ажиотаж привел к острой нехватке овощей.
Читатели «ОрелГрада» сообщают, что столкнулись с дефицитом свежих огурцов в орловских магазинах и гипермаркетах. Естественно, что к Новому году жители раскупают все продукты, но именно огурцы разошлись быстрее всех. Да так, что привезти их не успели — ни в «Пятерочках», ни в «Магнитах» в центре города их нет.
Как следствие, цены на свежие овощи очень сильно выросли и достигают заоблачных границ — если в «Линии» килограмм можно купить начиная от 200 рублей, то в «Орловской Ниве» стоимость огурцов, привезенных из Ставрополья, составляет 580 (!!!) рублей за килограмм. Для сравнения — это дороже, чем средняя цена на небольшую банку красной икры.
Как удалось выяснить «ОрелГраду», сейчас огурцы на орловские прилавки приходят только от одного поставщика. Успеть найти их можно только в некоторых магазинах — в «Атолле» и в «Линии». Остальные распродают остатки и завышают цены.
К слову, набор в 2 огурца нероссийского производства и 8 шампиньонов обошелся нашему читателю в 350 рублей.
Брехня.
Что за дурь? Зашел сегодня в «Магнит», «Пятерочку», «Дикси» — везде есть огурцы и цены другие. Другое дело, что в области после разрушения Юбилейного не осталось ни одной теплицы и все овощи завозные с низким качеством.
Зато «Юбилейный№ уничтожили, лишили людей работы и хороших свежих овощей. Депутаты в действии!
В Европе вчера вечером огурцов было огромное количество по цене 160 рублей за килограмм. Не создавайте огуречный ажиотаж!
Это было вчера, а сегодня, например, в 909 кв-ле ни в одном магазине нет ни огурцов ни помидоров, одни мандарины.