В Орловской области закроют все офисы Росреестра

С 1 января регистрировать права на недвижимость придется по-новому.

С 1 января 2017 года будут закрыты все офисы регионального Росреестра, в которых можно было получить и сдать документы на госрегистрацию прав на недвижимость. Как пояснили в ведомстве, таковы требования «дорожной карты», утвержденной правительством страны. Регистрировать права на недвижимость жителям Орловской области придется по-новому.

Подать и получить документы на государственную регистрацию прав можно будет в офисах кадастровой палаты и МФЦ. Кроме того, документы можно будет направить по почте или в электронном виде через портал госуслуг. Впрочем, регистрацию по-прежнему будут осуществлять специалисты управления Росреестра по Орловской области.