Читатели «ОрелГрада» выбрали главное событие 2016 года

Сегодня, в последний день уходящего года, редакция «ОрелГрада» подводит итоги опроса, который мы проводили с середины декабря. Читателям предлагалось выбрать, какое событие они считают самым главным в жизни Орла в 2016 году.

С приличным отрывом в опросе победил вариант «Празднование 450-летия Орла». Масштабная программа мероприятий, важные гости, внимание федеральных телеканалов, а до этого — подготовка к празднику запомнились орловцам больше всего. К юбилею в Орле готовились долго: велись ремонты и реконструкции улиц, дорог, зданий, площадей.

На второе место в последний момент вышел Иван Грозный — с памятником и спорами вокруг его личности и местом установки монумента. Безусловно, скандальная история врезалась в память орловцев надолго. Инициатива, решения депутатов, протесты жителей, упорство апологета памятника Вадима Потомского, наконец, смена «декораций» и установка — всё это стало предметом внимания, споров и комментариев читателей «ОрелГрада».

В тройку лидеров по итогам 2016 года попал снос дома №1 по улице Гостиной. Долгая и печальная история памятника архитектуры, который так отважно отстаивали градозащитники, решилась в одну ночь несколькими взмахами ковша. К слову, на месте дома №1 уже вырыт котлован. Ждем строительства?

Абсолютными аутсайдерами рейтинга, составленного по итоам опроса, стали арест Сергея Будагова, установка памятника Ивану Баграмяну и выборы в облсовет и Госдуму.