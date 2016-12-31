Читатели «ОрелГрада» выбрали главное событие 2016 года

Сегодня, в последний день уходящего года, редакция «ОрелГрада» подводит итоги опроса, который мы проводили с середины декабря. Читателям предлагалось выбрать, какое событие они считают самым главным в жизни Орла в 2016 году.
С приличным отрывом в опросе победил вариант «Празднование 450-летия Орла». Масштабная программа мероприятий, важные гости, внимание федеральных телеканалов, а до этого — подготовка к празднику запомнились орловцам больше всего. К юбилею в Орле готовились долго: велись ремонты и реконструкции улиц, дорог, зданий, площадей.
На второе место в последний момент вышел Иван Грозный — с памятником и спорами вокруг его личности и местом установки монумента. Безусловно, скандальная история врезалась в память орловцев надолго. Инициатива, решения депутатов, протесты жителей, упорство апологета памятника Вадима Потомского, наконец, смена «декораций» и установка — всё это стало предметом внимания, споров и комментариев читателей «ОрелГрада».
В тройку лидеров по итогам 2016 года попал снос дома №1 по улице Гостиной. Долгая и печальная история памятника архитектуры, который так отважно отстаивали градозащитники, решилась в одну ночь несколькими взмахами ковша. К слову, на месте дома №1 уже вырыт котлован. Ждем строительства?
Абсолютными аутсайдерами рейтинга, составленного по итоам опроса, стали арест Сергея Будагова, установка памятника Ивану Баграмяну и выборы в облсовет и Госдуму.
Результаты опроса:
Празднование 450-летия Орла — 35,5%
Установка памятника Ивану Грозному и споры вокруг него — 13,8%
Снос Гостиной, 1 — 12,9%
Завершение строительства новых набережных Оки и Орлика — 11,3%
Визит Патриарха Кирилла в Орловскую область — 9,4%
Свой вариант — 5,8%
Обновление улицы Ленина — 5,2%
Арест бизнесмена Сергея Будагова — 2,5%
Установка памятника Ивану Баграмяну — 1,9%
Выборы в облсовет и Госдуму — 1,7%
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