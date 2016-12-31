Неизвестный водитель спровоцировал ДТП и устроил гонки по центру Орла

Примечательно, что с иномарки были сняты номера.

Как стало известно нашему корреспонденту, первая авария случилась около 13 часов на улице Комсомольской. «Шкода» без номеров ударила на светофоре стоящий внедорожник «Хонда». Водитель чешского автомобиля даже не вышел из машины, а просто скрылся с места происшествия. Однако владелец «Хонды понял, что без номеров автомобиль вряд ли найдут полицейские, и сам стал преследовать обидчика.

Уже через несколько минут автомобили неслись в Железнодорожном районе по улице Фомина в строну улицы 5-е Августа. На пересечении с этой улицей водитель «Шкоды» даже не притормозил и, перемахнув через проезжую часть, с разгону едва не врезался в стоящую около дома «Газель». Уходя от этого столкновения, мужчина вильнул вправо и протаранил деревья.

Выехать из снега у него не получилось, и к этому времени водитель «Хонды» настиг обидчика. Он попытался вытащить из-за руля виновника ДТП, однако тот сопротивлялся и, вырвавшись, убежал в сторону моста Дружбы. Затем он спустился вниз к реке и по льду ушел в сторону Лужков.

В настоящее время полиция выясняет личность гонщика и кому принадлежит автомобиль.