Василий Новиков поздравил орловцев с Новым годом

Мэр Орла Василий Новиков присоединился к своим коллегам-политикам и также поздравил жителей областного центра с наступающими праздниками.

Дорогие орловцы!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!

Эти удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением, — время для наших новых планов и подведения итогов уходящего года.

2016 год был непростым, но его мы завершаем с достойными результатами. Несмотря на объективные трудности, общими усилиями нам удавалось находить решения проблем, добиваться успехов и достижений.

Уважаемые земляки!

В этом году мы отпраздновали юбилей нашего города. К 450-летнему рубежу мы подошли с решением многих городских проблем — новые дороги на улицах Раздольная и Мостовая ощутимо разгрузили основные транспортные артерии Орла. В городе заработала станция обезжелезивания воды. Нам удалось решить проблемы сотен родителей, открыв детские сады и школы в построенных микрорайонах.

Для городских властей юбилей Орла стал отправной точкой дальнейшего развития. Мы продолжим и впредь продолжим работы по благоустройству нашего города, который на глазах преображается, хорошеет.

В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и, продолжая заданный курс, сделать жизнь каждого орловца еще более комфортной.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем только хорошие перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на редкость удачным и счастливым! Запомнится новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, позитивных моментов! Крепкого здоровья вам и вашим близким!



Мэр города Орла

В.Ф. Новиков