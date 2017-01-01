Под Орлом осудили уснувшего за рулем водителя

01.01.2017 Новости

Суд установил, что по его вине погиб человек.

Как сообщила помощник судьи Покровского райсуда Наталья Алешичева, вынесен приговор по уголовному делу по обвинению В. Болочевцева. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла 13 августа 2016 года около шести часов утра. Осужденный двигался по трассе «Орел – Тамбов» в сторону Ливен на личном автомобиле «Мицубиси Лансер». Скорость автомобиля составляла не менее 100 км/ч.

В какой-то момент Болочевцев «утратил контроль за движением управляемого им транспортного средства и допустил выезд на встречную полосу». В результате произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «ДЭУ Матиз», пассажирка которого скончалась от полученных травм на месте происшествия.

В ходе следствия было установлено, что виновник аварии попросту уснул за рулем. В суде он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения разбирательства, поскольку полностью признал вину. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на 3 года лишили права управлять транспортом.


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