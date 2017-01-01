Реальная зарплата орловцев оказалась меньше, чем в 2014 году

Власти обнародовали отчет о социально-экономическом развитии региона.

По данным правительства Орловской области, уровень жизни населения региона за 11 месяцев 2016 года «характеризуется ростом номинальных среднедушевых денежных доходов к аналогичному периоду 2015 года на 2,1 процента и заработной платы на 4 процента». Однако реальные значения среднедушевых денежных доходов и заработной платы сложились на уровне 94,6 и 96,3 процента соответственно.

Авторы отмечают, что и в 2015 году реальные доходы орловцев по сравнению с 2014 годом значительно сократились. Например, номинальная начисленная зарплата тогда выросла на 4,1 процента, однако реальная сократилась на 11,2. Стоит пояснить, что при расчете реальной зарплаты учитывается целый ряд показателей, включая инфляцию и валютный курс. Считается, что именно этот показатель наиболее близок к достоверному.

Также в докладе отмечено, что просроченная задолженность по заработной плате в регионе составляет 68,4 миллиона рублей. В сводку вновь угодил завод «Дормаш». Предприятие задолжало 513 работникам. Долг перед каждым из них в среднем составляет 133,4 тысячи рублей. Кстати, за прошедший месяц задолженность по заработной плате в области увеличилась на 1,4 процента.