Орловские вузы вошли в число самых востребованных и комфортных

Обнародованы итоги исследования востребованности вузов.

Как сообщает «Российская газета», стали известны итоги исследования востребованности вузов. В нем приняли участие 446 университетов, институтов и академий из 82 регионов. Рейтинг составляли по трем критериям: запросы предприятий на выпускников (не трудоустройство, а спрос на специалистов со стороны работодателей), удельный вес доходов от научно-исследовательской работы и образовательных программ, на которые предъявили спрос предприятия, и индекс цитирования ученых вуза.

Вузы были разбиты на шесть групп: классические университеты, сельскохозяйственные вузы, вузы сферы управления, гуманитарные и медицинские. Орловский государственный аграрный университет вошел в ТОП-10 сельскохозяйственных вузов, где больше всего выпускников получили направления на работу. У него 100-процентный показатель. ОГАУ поделил первое место с пятью вузами, показавшими аналогичный результат: с Воронежской лесотехнической академией, Казанским аграрным университетом, Тверской сельхозакадемией, Горским аграрным университетом и Пермской сельскохозяйственной академией.

В число самых комфортных вузов страны попал Орловский государственный институт экономики и торговли. Это исследование провело Минобрнауки. Опрашивались не только студенты и преподаватели, но и родители. При анализе учитывались открытость и полнота сайта, доброжелательность педагогов, информация о них, возможность обратиться к администрации и получить ответы. В результате из 503 обследованных вузов студенты назвали комфортными 67. В число самых открытых и комфортных попали Орловский госуниверситет экономики и торговли, Саратовская государственная юридическая академия, Калининградский педуниверситет, Приамурский государственный университет, Набережночелнинский государственный педагогический университет и Ивановская государственная медакадемия.

«Студенты назвали наш вуз среди самых комфортных. Почему? У нас они могут прийти к любому проректору на прием без всякой записи и в тот же день решить свой вопрос. Самые конфликтные ситуации обычно бывают связаны с неуспеваемостью или пересдачей экзаменов. У нас по положению пересдать экзамен можно в течение года. Мы всегда идем навстречу студентам, а в других вузах этот срок может составлять месяц, или вуз вообще не информирует об этом студентов», — цитирует «Российская газета» проректора по учебной работе Орловского государственного университета экономики и торговли Ольгу Шапорову.