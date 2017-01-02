Полиция: Новый год в Орле прошел без происшествий

31 декабря и 1 января в Орловской области случилось 3 преступления, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Полиция не зарегистрировала происшествий и крупных нарушений общественного порядка. Ночью на страже безопасности стояли 350 полицейских, местами — в усиленном режиме.

— За предновогодний и праздничный дни в Орловской области было выявлено 417 административных правонарушений, из них 72 — появление в общественных местах в состоянии опьянения и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, — сообщили в пресс-службе УМВД.