У орловских чиновников появятся наставники

Утверждено положение о наставничестве на государственной гражданской службе.

Губернатор Вадим Потомский утвердил «Положение о наставничестве на государственной гражданской службе в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области». Документ вводит новые обязанности для «старослужащих». Согласно ему, под наставником понимается гражданский служащий, «оказывающий содействие гражданскому служащему, впервые поступившему на гражданскую службу, в его профессиональном становлении и адаптации к условиям профессиональной служебной деятельности на должности гражданской службы».

Целями наставничества заявлены сокращение периода адаптации человека к условиям профессиональной служебной деятельности и оказание ему практической помощи в профессиональном становлении. Задач еще больше. Наставник обязан познакомить «свежеиспеченного» чиновника со спецификой службы, оказать ему практическую помощь в исполнении должностных обязанностей, «вбить в голову» положения Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Орловской области, а также каким-то образом помочь ему углубить профессиональные знания и умения.

Курировать процесс наставничества будет областной департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции. Общая продолжительность наставничества для разных категорий служащих будет варьироваться от трех месяцев до одного года.