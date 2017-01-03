Под Орлом жена решила убить мужа из-за спора о воспитании детей

Пострадавший остался жив благодаря счастливой случайности

Вступил в законную силу обвинительный приговор Залегощенского райсуда в отношении местной жительницы – матери двоих детей. Ее признали виновной в покушении на убийство бывшего мужа. Мотив преступления поражает. Как установили следствие и суд, экс-супруги встретились, чтобы обсудить текущие дела. Сели за стол, выпили. Разговор зашел о воспитании детей. И тут свое слово сказал алкоголь.

Как следует из материалов дела, у женщины «возник преступный умысел после ссоры, вызванной непониманием в подходе к воспитанию детей». Она взяла кухонный нож и положила его на шкаф. Когда экс-супруг уснул, взяла приготовленное оружие, села бывшему возлюбленному на бедра и, удерживая нож обеими руками, нанесла ему один удар в область сердца. Мужчина выжил лишь потому, что удар оказался слишком слабым.

Стоит отметить, что потерпевший пытался спасти бывшую супругу, едва не лишившую его жизни. В больнице он заявил, что поранился сам – мол, был пьян, упал на арматуру. Однако женщина все рассказала полиции. Ее приговорили к пяти годам реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд принял во внимание то, что у осужденной на иждивении имеется двое малолетних детей и отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.